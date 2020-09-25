Урмас Паэт: ЕС должен прекратить все денежные переводы правительству Беларуси и государственным проектам

Паэт считает, что ЕС должен заморозить все выплаты, которые поступают правительству Беларуси в рамках восточного партнерства, до тех пор, пока в стране не будут проведены свободные выборы.

В рамках восточного партнерства Беларусь получает деньги из средств

Европейской политики соседства, а также из Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) на период 2021-2027.

"Перекрыв Лукашенко денежный кран ЕС, мы способствуем тому, что его режим не сможет укрепить власть в Беларуси за счет европейских денег", — подчеркнул Паэт.

Евродепутат также считает, что ЕС нужно усилить поддержку белорусского гражданского общества.