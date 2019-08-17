Урезания в ведомствах: вице-канцлера заподозрили в подтасовке. Сама она называет это упущением в коммуникации
Издание Postimees написало, что вице-канцлер Министерства социальных дел Пирет Лиллевяли предоставила им информацию, будто министерство просило подведомственные ему учреждение в ходе урезаний бюджета не затрагивать работников. Издание отметило, что на самом деле ни одного подобного решения на официальных собраниях принято не было.
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