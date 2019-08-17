17.08.2019, 12:52

Урезания в ведомствах: вице-канцлера заподозрили в подтасовке. Сама она называет это упущением в коммуникации


rus.delfi.ee
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Piret Lilleväli
Piret LilleväliFoto: erakogu

Издание Postimees написало, что вице-канцлер Министерства социальных дел Пирет Лиллевяли предоставила им информацию, будто министерство просило подведомственные ему учреждение в ходе урезаний бюджета не затрагивать работников. Издание отметило, что на самом деле ни одного подобного решения на официальных собраниях принято не было.

При этом канцлер Лаури Лугна называет претензии в отношении Лиллевяли необоснованными и отмечает, что полностью ей доверяет. Он отмечает, что соответствующие указания направил главам учреждений еще 17 мая, а не в июне, как следует из статьи издания.

”Помимо прочего, я написал, что предложение не должно содержать урезания основных зарплат работников и что предложение может содержать реорганизацию структуры и услуг, уменьшения объемов менее существенных услуг, увеличение срока эксплуатации имущества и тд. Это письмо было перенаправлено и Postimees”, — отмечает он.

Лиллевяли в свою очередь назвала произошедшее досадным упущением в коммуникации.

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