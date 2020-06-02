Ура! За сутки в Эстонии не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 2 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 20 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки новых смертельных случаев не было.

На сегодняшний день из больниц выписано 340 человек, завершено 352 случая заболевания.

На сегодняшний день выздоровели 1632 человека. Их них случай заболевания 1260 человек (77,2%) завершен, у 372 человек (22,8%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 85 000 первичных тестов, из них 1 870, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!