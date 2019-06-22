Ура! На лечение маленькой Аннабель собрали всю необходимую сумму

У Аннабель диагностировали редкое генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию, или SMA1, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.

Жизнь малышки спасло бы только генное лекарство Zolgensma, которое излечивает детей от SMA1. Всего несколько недель назад одобренное лекарственным департаментом США лекарство до Европы еще не дошло, но в США оно стоит более 2 миллионов долларов.

Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил, то выделил на необходимое для спасение жизни Аннабель лечение 400 000 евро из своего резервного фонда. Остальную сумму собрали посредством пожертвований.

Свою помощь Аннабель предложили очень многие предприятия, как делая пожертвования, так и жертвуя навыки и время.

Если собранная сумма не потребуется маленькой Аннабель в полном объеме, Детский фонд направит оставшиеся деньги другим нуждающимся в помощи детям.