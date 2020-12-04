04.12.2020, 18:50

Управляющий спа разъясняет: надо ли носить маски в бассейне, как будут проходить праздники и что будет в случае полного локдауна

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Андрес Путтинг
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EST 10

Посетивший сегодня Ида-Вирумаа премьер-министр Эстонии Юри Ратас предупредил, что если понадобится вводить новые ограничения, то правительство их введет. Управляющий Meresuu SPA & Hotel Игорь Баранов рассказал, что будет в случае полного локдаун - вернут ли деньги за бронирование и надо ли носить маски в бассейне и сауне.

- В последние дни все больше выявляют зараженных. Какая у вас с связи с этим обстановка, гостей стало меньше?

- Если говорить о количестве гостей, то ограничения сказались в конце ноября, когда пошла их первая волна. Конечно, мы почувствовали влияние этих ограничений и с точки зрения наших доходов. Но хочу сказать, что это было не критично.

- На праздники у вас забронированы все номера?

- На Рождество мы заполнены уже полностью. И забронировать номер на Рождество уже невозможно. Только если кто-то отменит. Наверное, сказывается то, что жители Эстонии ограничены в поездках за пределы страны.

Нас часто спрашивают, как мы контролируем ситуацию и работаем в условиях ограничений. Мы пытаемся успокоить, объяснить. Мы работаем полностью в соответствии с рекомендациями и требованиями Департамента здоровья. Каждому нашему гостю мы рекомендуем внутри здания пользоваться средствами защиты, которые есть в доступе на барных стойках, на ресепшенах и так далее. Мы рекомендуем внутри здания, перемещаясь с места на место, носить маски.

Если даже у гостя с собой ее нет, то мы готовы предоставить её бесплатно. Находясь в гостях у нас, посетители защищены, но здесь опять же влияет человеческий фактор — как люди сами выполняют эти рекомендации, например, по социальному дистанцированию (правило 2+2).

- На Новый год тоже все забронировано?

- Пока номера ещё есть, но тоже чувствуется интерес к празднованию Нового года. Мы постоянно контролируем новую поступающую информацию, как это всё мы можем организовать с точки зрения ограничений. Пока это всё под вопросом. Мы были готовы к тому, чтобы закрыть ресторан в полночь. Теперь стало известно о новых ограничениях, что можно работать только до 22:00. Я попросил своих коллег связаться с Департаментом здоровья, чтобы нам разъяснили эти ограничения. Тогда мы будем лучше понимать, как сможем организовать празднование Нового года у нас.

- Если в здании надо носить маски, то как с этим обстоят дела в бассейне?

- Мы просим наших гостей, чтобы они надевали маски, перемещаясь в бассейн. В банях также просим соблюдать социальное дистанцирование. У нас регулярно проводятся банные ритуалы в водном центре. Также мы ограничиваем количество людей в бане до 10 человек.

- В бане и в бассейне не заставляете носить маски?

- Наверное, проблематично находиться в бане, где сто градусов и высокая влажность, в медицинской маске. Хотя есть мнение, что в водных центрах из-за содержания хлора и высокой температуры заражение минимально.

- Я видел, что в спортзалах люди носят маски, даже тренируясь на беговых дорожках. У вас кто-то носит маски в бассейне или сауне?

- Понятно, что люди стараются дистанцироваться друг от друга. Но в бане в масках людей не видел.

- Что будет, если правительство всё-таки запретит посещение спа. Будет ли возможность отменить бронирование?

Мы работаем не один день в году, не неделю. Мы работаем круглый год. Если какие-то ограничения коснутся Нового года, конечно, мы будем их придерживаться. Если Рождества — то же самое. Общаясь с коллегами, управляющими других спа-отелей, я понимаю, что это сейчас сложный вопрос. Потому что без водных центров будет, конечно, тяжело. Если закроют водные центры (как это было весной), то речь пойдет уже полностью о закрытии и приостановлении деятельности спа-отелей. Если с учетом соблюдения рекомендаций и ограничений нам дадут разрешение продолжать работать, то будем продолжать.

- Вы готовы будете вернуть деньги людям? Не предложить на какой-нибудь другой срок перенести бронирование, а вернуть?

- Да, готовы. Мы с каждым нашим гостем работаем индивидуально. Если наш гость рассчитывал на празднование, на какой-то праздничный ужин, и мы не сможем оказать эту услугу, то, конечно, мы вернем деньги.

- У вас уже запланирована программа на Новый год?

- Запланирована минимальная программа — музыкальное сопровождение, праздничный новогодний буфет, поздравление президента и фейерверк. И с учетом ограничений, которые действуют сейчас, мы планировали, что закончим Новый год до 00:00. Дальше гости уже разойдутся из ресторана и будут дальше заниматься своим досугом.

- Поздравления президента какой страны запланировано в программе?

- Если мы говорим о нашем месторасположении и о работе на рынке здесь по сути 12 лет, то в Meresuu Новый год празднуется дважды. Сначала в 11 часов вечера по эстонскому времени, потом в 12. Но это специфика месторасположения. Это наша реальность.

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