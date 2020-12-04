Управляющий спа разъясняет: надо ли носить маски в бассейне, как будут проходить праздники и что будет в случае полного локдауна

- В последние дни все больше выявляют зараженных. Какая у вас с связи с этим обстановка, гостей стало меньше?

- Если говорить о количестве гостей, то ограничения сказались в конце ноября, когда пошла их первая волна. Конечно, мы почувствовали влияние этих ограничений и с точки зрения наших доходов. Но хочу сказать, что это было не критично.

- На праздники у вас забронированы все номера?

- На Рождество мы заполнены уже полностью. И забронировать номер на Рождество уже невозможно. Только если кто-то отменит. Наверное, сказывается то, что жители Эстонии ограничены в поездках за пределы страны.

Нас часто спрашивают, как мы контролируем ситуацию и работаем в условиях ограничений. Мы пытаемся успокоить, объяснить. Мы работаем полностью в соответствии с рекомендациями и требованиями Департамента здоровья. Каждому нашему гостю мы рекомендуем внутри здания пользоваться средствами защиты, которые есть в доступе на барных стойках, на ресепшенах и так далее. Мы рекомендуем внутри здания, перемещаясь с места на место, носить маски.

Если даже у гостя с собой ее нет, то мы готовы предоставить её бесплатно. Находясь в гостях у нас, посетители защищены, но здесь опять же влияет человеческий фактор — как люди сами выполняют эти рекомендации, например, по социальному дистанцированию (правило 2+2).

- На Новый год тоже все забронировано?

- Пока номера ещё есть, но тоже чувствуется интерес к празднованию Нового года. Мы постоянно контролируем новую поступающую информацию, как это всё мы можем организовать с точки зрения ограничений. Пока это всё под вопросом. Мы были готовы к тому, чтобы закрыть ресторан в полночь. Теперь стало известно о новых ограничениях, что можно работать только до 22:00. Я попросил своих коллег связаться с Департаментом здоровья, чтобы нам разъяснили эти ограничения. Тогда мы будем лучше понимать, как сможем организовать празднование Нового года у нас.

- Если в здании надо носить маски, то как с этим обстоят дела в бассейне?

- Мы просим наших гостей, чтобы они надевали маски, перемещаясь в бассейн. В банях также просим соблюдать социальное дистанцирование. У нас регулярно проводятся банные ритуалы в водном центре. Также мы ограничиваем количество людей в бане до 10 человек.