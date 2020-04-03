Управа столичного районе Кесклинн занялась проверкой магазинов
Во время вчерашнего обхода магазинов в районе Кесклинн выяснилось, что большинство из них соблюдает требования чрезвычайного положения.
Во время вчерашнего обхода магазинов в районе Кесклинн выяснилось, что большинство из них соблюдает требования чрезвычайного положения.
”В нынешней ситуации очень важно для предотвращения распространения коронавируса следить в магазинах за гигиеной и установленными ограничениями. Поэтому хочу поблагодарить магазины, которые это делают! Также хочу поблагодарить людей, которые при походе в магазин соблюдают все правила. Мы обращаем особое внимание именно на магазины, так как если другие места сейчас можно и нужно избегать, то за едой и товарами первой необходимости люди ходят регулярно”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинна Ану Аус.
По ее словам, вчерашний обход показал, что в большинстве магазинов регулярно дезинфицируют корзинки, тележки и поверхности. Также около кассы нанесена разметка, чтобы люди соблюдали между собой дистанцию. В некоторых небольших магазинах внутрь запускают только определенное количество людей. Продавщицы, однако, отмечают, что скоро может возникнуть нехватка защитных средств.
На прошлых выходных управа района Кесклинн совместно с командой Tallinn Music Week осуществила проверку игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак, чтобы убедиться в том, что доступ ко всем площадкам по-прежнему закрыт и на каждой площадке есть пояснительная табличка.
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