Управа столичного района Кристийне призывает не кормить птиц на пруду парка Лёвенру

”Давайте более бережно относиться к природе, научим этому также своих детей и близких”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Особенно важно помнить, что мучные изделия вредны для птиц. Булка не содержит необходимых им витаминов и минералов, и может даже серьезно навредить здоровью. Так что если кормить диких пернатых булкой, то это плохо для них. Если вы заметили, что какой-то птице стало плохо, следует связаться со специалистами. Мы отметили, что после очистки пруда Лёвенру от донных отложений, которых было откачано в объеме порядка 6 тонн, вода в нем стала намного более чистой. Этот пруд служит домом для многих водоплавающих птиц”, — отметил старейшина.

Если вы заметили находящуюся в беде птицу, просим сообщить об этом по номеру 1313.

”По словам орнитологов, мучные продукты, такие как печенье, вафли и булочки вообще являются вредными для птиц. Они могут, конечно, с голода их есть, но не получают из них необходимых веществ и это может навредить их здоровью. Особенно это опасно во время весеннего выхаживания потомства, поскольку организм птенцов гораздо более чувствителен к такой нездоровой пищей”, — добавил Рийбе.