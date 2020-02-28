Управа столичного района Кристийне переехала на новое место

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, новые помещения обеспечат лучший и надлежащий прием для жителей.

”Часы приема, адреса электронной почты сотрудников и номера телефонов районных отделов остаются без изменений. Новое здание более удобно для посетителей, например, наиболее посещаемые отделы и чиновники теперь расположены на нижних этажах нового здания. Очень хорошее транспортное сообщение из разных районов города. Мы переедем в место, которое в ближайшие годы будет активно развиваться”, — сказал Рийбе.

Районная управа будет расположена на I, II, III и V этажах офисного здания.

Приезжая на общественном транспорте, ближайшая автобусная остановка на улице Эндла, называется ”Ипподром” (автобусы 16, 21, 42 и 47).