Управа столичного Кескллинна призывает жителей к участию в экологической акции

”Во Всемирный день чистоты управа района Кесклинн установила в районе вдобавок к обычным мусорным ящикам специальные желтые ящики для окурков, оформленные в виде урн для голосования. Этим мы хотим привлечь внимание к проблеме окурков, которые попадают в окружающую среду. На мусорных ящиках размещены вопросы, ответить на которые можно, выкинув в ящик окурок. Мы решили собрать предложения горожан, какие вопросы могли бы быть на ящиках”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Свои предложения с вопросами можно направлять в течение октября на электронную почту управы kesklinn@tallinnlv.ee, указав в теме письма слово „hääletusprügikast”. Лучшие предложенные вопросы будут размещены на мусорных ящиках. Вопросы меняются постоянно.

Мусорные ящики для окурков расположены в парке Таммсааре со стороны бульвара Эстония, около остановки на Тоомпуйестеэ, а также на улице Нунне около лестницы Паткуля. Если ящики будут популярны у горожан, то Управа района Кесклинн взвесит возможность установки дополнительных ящиков.