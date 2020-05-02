Управа района Ласнамяэ: кормление хлебом может закончиться гибелью птиц

”Птиц нельзя кормить не только летом, но и круглый год. К сожалению, до сих пор есть люди, которые подкармливают птиц хлебом. Неправильное питание вызывать у птиц проблемы с пищеварением, которые в итоге приводят к их гибели”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина района напомнил, что позапрошлым летом на озере Паэ в результате подкармливания птиц хлебом погибла вся семья лебедей с птенцами. ”У людей могут быть самые добрые намерения, но последствия неправильного кормления могут стать для птиц фатальными”.

Управа района также призывает родителей и учителей объяснять последствия неправильного кормления птиц. В настоящее время птицы не нуждаются в дополнительной пище, поскольку в дикой природе ее достаточно.

Если вы увидели попавшее в беду или нуждающееся в помощи животное, то стоит незамедлительно обратиться в департамент окружающей среды по телефону 1313.

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