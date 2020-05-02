Управа района Ласнамяэ: кормление хлебом может закончиться гибелью птиц

Управа района Ласнамяэ установила у водоема в парке Паэ информационные знаки, запрещающие кормление водоплавающих птиц. Управа района напоминает, что несмотря на благие намерения людей, кормить птиц запрещено, поскольку это наносит серьезный вред здоровью пернатых.
”Птиц нельзя кормить не только летом, но и круглый год. К сожалению, до сих пор есть люди, которые подкармливают птиц хлебом. Неправильное питание вызывать у птиц проблемы с пищеварением, которые в итоге приводят к их гибели”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина района напомнил, что позапрошлым летом на озере Паэ в результате подкармливания птиц хлебом погибла вся семья лебедей с птенцами. ”У людей могут быть самые добрые намерения, но последствия неправильного кормления могут стать для птиц фатальными”.
Управа района также призывает родителей и учителей объяснять последствия неправильного кормления птиц. В настоящее время птицы не нуждаются в дополнительной пище, поскольку в дикой природе ее достаточно.
Если вы увидели попавшее в беду или нуждающееся в помощи животное, то стоит незамедлительно обратиться в департамент окружающей среды по телефону 1313.
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