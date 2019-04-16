Управа района Кесклинн взяла на работу помощниц садовника

”Как и в прошлом году, мы взяли на работу помощников садовника для сезонных работ, которых в нашем районе много благодаря большому количеству зеленых зон и целому ряду парков. Мы хотим сделать зеленые зоны еще более привлекательными для людей, чтобы они хотели в них отдыхать”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Помощницы Элизабет и Айре вместе с садовником управы Кадри Ярв будут ухаживать за клумбами и подготавливать новые площадки для растений. Среди крупнейших объектов, на которых будут трудиться помощницы садовника — Сад датского короля и сквер на перекрестке улиц Койдула и Фэльманни. Помощницы садовника будут работать в управе до 15 октября. Одна из них учится на специальности садоводство, а другая имеет опыт работы в этой сфере.