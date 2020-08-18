Управа района Кесклинн расширит общение с жителями на английском языке

Проживающие в районе Кесклинн иностранцы начиная с завтрашнего дня будут получать дополнительную информацию в газете Kesklinna Sõnumid, в августовском номере которой впервые выйдет страница на английском языке.
”Согласно статистике количество жителей района, которые говорят на английском языке, растет. Чтобы помочь им адаптироваться к жизни в Эстонии и обеспечить необходимой информацией, мы совместно с Министерством внутренних дел запустили весной специальный проект, в рамках которого действует англоязычная группа в Facebook и планируется выпустить различные инфоматериалы”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
В рамках проекта начиная с августа в районной газете будет выходить англоязычная страница, на которой будут публиковаться важные новости и интересные истории. В завтрашней газете, например, англоговорящие жители смогут узнать о шагах Таллинна на пути к титулу Зеленой столицы Европы, а также о подготовке к олимпиаде 1980 года. Также на странице будет краткая информация о предстоящих мероприятиях в Кесклинне и обращение от исполняющей обязанности главы района.
Министерство внутренних дел обратилось с предложением о партнерстве к Управе Кесклинна, так как по статистике иностранцы чаще всего обращаются для регистрации места жительства именно в Регистр народонаселения Кесклинна. Большая часть из них остается жить в Кесклинне. Цель проекта обеспечить иностранцев необходимой информацией на английском языке. Основным каналом информации станет районная газета Kesklinna Sõnumid и группа в Facebook Tallinn City Centre for Expats, которая уже насчитывает более тысячи участников. В рамках проекта планируется организовать неформальные встречи с городскими чиновниками, а также провести ознакомительные экскурсии в микрорайонах Кесклинна.
Проект продлится три года. Он финансируется из Европейского социального фонда.
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