Управа района Кесклинн просит приносить рождественские елки в контейнеры
Жители района Кесклинн начиная с завтрашнего дня могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры.
Жители района Кесклинн начиная с завтрашнего дня могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры.
”Важно, чтобы елка, которую с любовью и заботой принесли домой и нарядили, не закончила свой путь, валяясь рядом с мусорным контейнером. Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные контейнеры. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят до 24 января. Из елок будет сделана древесная щепа, которую используют для создание зеленой энергии для горожан. Важно также, что сбор елок поможет сохранить район в чистоте”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Контейнеры для сбора старых рождественских елок будут расположены в Кесклинне в шести местах:
- на парковке по адресу Ахтри, 12
- на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали по адресу Иманта, 6
- под виадуком Пярнуского шоссе
- напротив кафе "Весивярава"
- на парковке напротив Уус, 37
- на парковке на перекрестке улиц Тоомпуйестеэ и Висмари
Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.
Квартирные товарищества также могут заказать вывоз рождественских елок. Кроме этого, елки можно сдать на станции сбора отходов в Таллинне, адреса которых можно найти на сайте jaatmejaam.ee.
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