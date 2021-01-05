Управа района Кесклинн просит приносить рождественские елки в контейнеры

”Важно, чтобы елка, которую с любовью и заботой принесли домой и нарядили, не закончила свой путь, валяясь рядом с мусорным контейнером. Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные контейнеры. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят до 24 января. Из елок будет сделана древесная щепа, которую используют для создание зеленой энергии для горожан. Важно также, что сбор елок поможет сохранить район в чистоте”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Контейнеры для сбора старых рождественских елок будут расположены в Кесклинне в шести местах:

- на парковке по адресу Ахтри, 12

- на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали по адресу Иманта, 6

- под виадуком Пярнуского шоссе

- напротив кафе "Весивярава"

- на парковке напротив Уус, 37

- на парковке на перекрестке улиц Тоомпуйестеэ и Висмари

Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.

Квартирные товарищества также могут заказать вывоз рождественских елок. Кроме этого, елки можно сдать на станции сбора отходов в Таллинне, адреса которых можно найти на сайте jaatmejaam.ee.