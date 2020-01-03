Управа района Кесклинн просит приносить рождественские елки в контейнеры

”Для того чтобы сохранить наш район в чистоте — просим жителей района Кесклинн принести свои рождественские елки в специально установленные и отмеченные контейнеры, Контейнеры будут установлены в шести хорошо доступных местах начиная со вторника 7 января и простоят до 26 января. Часть собранных ёлок будет использована для создания традиционных огненных скульптур. Оставшиеся ёлки пойдут на древесную щепку,” объяснил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Контейнеры для сбора старых рождественских елок в Кесклинне расположены:

- Ахтри 12;

- Иманта 6;

- Под виадуком Пярнуского шоссе

- На парковке стадиона Калев, напротив кафе Весивярава;

- Напротив здания Уус 37;

- На парковке на углу Тоомпуйестеэ и Висмари.

Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов. Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Рахумяэ, Пальясааре и Пяэскюла. Дополнительная информация: www.prugi.ee.