Управа района Кесклинн призывает выбрать дело года
До 10 февраля Управе района Кесклинн можно представлять кандидатов на звание дело района 2019 года.
До 10 февраля Управе района Кесклинн можно представлять кандидатов на звание дело района 2019 года.
”Мы уже много лет выбираем и отмечаем выдающиеся достижения в нашем районе. В прошлом году самым значимым событием 2018 года было признано обновление парка Таммсааре по проекту бюро Kadarik. Tüür. Arhitektid, в позапрошлом году — открытие Эстонского музея кино. В 2019 году было много выдающихся событий и дел, и поэтому выбрать одно самое-самое будет сложно, но мы надеемся, что с помощью жителей мы сможем это сделать”, — сказал старейшина Управы района Кесклинн Владимир Свет.
По мнению Управы района Кесклинн, дело года — это такой проект или событие, которое наиболее повлияло на жизнь и развитие района в прошлом году. Любой желающий может представить своего кандидата в течение недели до 10 февраля на электронный адрес kesklinn@tallinnlv.ee или по почте (Нунне 18, Таллинн 15058). Среди всех представленных кандидатов комиссия под руководством старейшины района выберет одно дело. Победителя объявят перед Днем независимости.
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