Управа района Кесклинн призывает выбрать дело года

”Мы уже много лет выбираем и отмечаем выдающиеся достижения в нашем районе. В прошлом году самым значимым событием 2018 года было признано обновление парка Таммсааре по проекту бюро Kadarik. Tüür. Arhitektid, в позапрошлом году — открытие Эстонского музея кино. В 2019 году было много выдающихся событий и дел, и поэтому выбрать одно самое-самое будет сложно, но мы надеемся, что с помощью жителей мы сможем это сделать”, — сказал старейшина Управы района Кесклинн Владимир Свет.

По мнению Управы района Кесклинн, дело года — это такой проект или событие, которое наиболее повлияло на жизнь и развитие района в прошлом году. Любой желающий может представить своего кандидата в течение недели до 10 февраля на электронный адрес kesklinn@tallinnlv.ee или по почте (Нунне 18, Таллинн 15058). Среди всех представленных кандидатов комиссия под руководством старейшины района выберет одно дело. Победителя объявят перед Днем независимости.