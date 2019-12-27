Управа района Кесклинн призывает вместо запуска фейерверков сделать доброе дело

”У нашей благотворительной кампании, как и в прошлые годы две цели: сохранить окружающую среду и поддержать нуждающихся в помощи. Во-первых, мы призываем отказаться от запуска фейерверков, так как от них могут пострадать люди, и они травмируют животных. Фейерверки также плохо влияют на окружающую среду, так как зачастую мусор от них не убирают. Проблема заключается даже не в фейерверках как таковых, а в том, что их запускают около жилых домов на протяжении всего декабря. Гораздо лучше не тратить деньги на пиротехнику, а пожертвовать их фонду Таллиннской детской больницы для приобретения детского реанимобиля”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Детский реанимобиль предназначен как для оказания обычной скорой помощи, так и в критических ситуациях. За последние пять лет в Таллиннской детской больнице таких случаев было 1250. Кроме этого, на реанимобиле доставляют новорожденных в больницу. Автомобиль оснащен оборудованием, которое равносильно оборудованию отделения интенсивной терапии. Стоимость реанимобиля вместе с оборудованием составляет 200 000 евро.

Для того, чтобы пожертвовать деньги на приобретение реанимобиля достаточно позвонить по номеру 900 7705, чтобы пожертвовать 5 евро, по номеру 900 7710, чтобы пожертвовать 10 евро и по номеру 900 7715, чтобы пожертвовать 25 евро.