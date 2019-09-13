Управа района Хааберсти установила на пруду Вяйке-Ыйсмяэ временный туалет
По многочисленным просьбам жителей, на пруду Вяйке-Ыйсмяэ был вновь установлен временный туалет, сообщает районная управа.
По многочисленным просьбам жителей, на пруду Вяйке-Ыйсмяэ был вновь установлен временный туалет, сообщает районная управа.
Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что этим летом общественный туалет на пруду Вяйке-Ыйсмяэ был установлен впервые. ”Изначально договор об установке и уходе за общественным туалетом был заключён до конца летнего сезона, а именно до 1 сентября”, — сказал старейшина.
После того, как общественный туалет был убран, мы получили обратную связь от местных жителей, что туалет должен стоять и в дальнейшем. ”Об этом сообщили и мэру города Таллинна Михаилу Кылварту, который проинформировал о просьбе управу района”, — продолжил Ханимяги.
”Обратная связь местных жителей доказывает, что установка общественного туалета была необходима и является правильным решением со стороны управы. В будущем, я надеюсь что мы сможем установить туда стационарный туалет, который будет хорошо вписываться в окрестности пруда Вяйке-Ыйсмяэ”, — добавил старейшина.
Временный туалет простоит на пруду Вяйке-Ыйсмяэ до первых морозов.
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