Управа района Хааберсти установила на пруду Вяйке-Ыйсмяэ временный туалет

Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что этим летом общественный туалет на пруду Вяйке-Ыйсмяэ был установлен впервые. ”Изначально договор об установке и уходе за общественным туалетом был заключён до конца летнего сезона, а именно до 1 сентября”, — сказал старейшина.

После того, как общественный туалет был убран, мы получили обратную связь от местных жителей, что туалет должен стоять и в дальнейшем. ”Об этом сообщили и мэру города Таллинна Михаилу Кылварту, который проинформировал о просьбе управу района”, — продолжил Ханимяги.

”Обратная связь местных жителей доказывает, что установка общественного туалета была необходима и является правильным решением со стороны управы. В будущем, я надеюсь что мы сможем установить туда стационарный туалет, который будет хорошо вписываться в окрестности пруда Вяйке-Ыйсмяэ”, — добавил старейшина.

Временный туалет простоит на пруду Вяйке-Ыйсмяэ до первых морозов.