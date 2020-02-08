Управа Пыхья-Таллинна спрашивает совета: где установить столы для настольного тенниса?
Районная управа Пыхья-Таллинна ждет предложений по поводу места установки семи столов из водостойкой фанеры для настольного тенниса.
Районная управа Пыхья-Таллинна ждет предложений по поводу места установки семи столов из водостойкой фанеры для настольного тенниса.
В Пыхья-Таллинне очень многие пользуются столами для уличного пинг-понга. В декабре в самых популярных местах мы установили новые уличные столы для настольного тенниса, изготовленные из бетона. Столы попроще, изготовленные из фанеры, но вполне пригодные для использования, остались, что называется, не у дел, и теперь управа района ищет им применение”, — объяснил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Предложение можно отправить через страницу районной управы в Фейсбуке, или по электронной почте: sten.svetljakov@tallinnlv.ee. При выборе места размещения важно, чтобы оно было безопасным и находилось в открытом доступе. Можно приложить план размещения или фото с места расположения.
Сейчас установленные управой района столы находятся на пляже Штромка, площади Пельгулинна, в кладбищенском парке Копли, в парке Карьямаа, на площади перед культурным центром ”Сальме”, на пляже Пикакари и в кладбищенском парке Каламая, а также во дворах Пельгулиннаской гимназии, Каламаяской основной школы, Художественной гимназии и Открытой школы.
Вдобавок к установленным управой района столам играть в настольный теннис можно также в творческом городке Теллискиви, на территории фабрики ”Пыхьяла” и во дворе Эстонской академии художеств. В районе действует также крупнейший в Таллинне зал для настольного тенниса, который находится по адресу: Пуувилла, 12а.
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