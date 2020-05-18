Управа Пыхья-Таллинна призывает жителей сообщать об автохламе

”Публичное пространство в нашем районе общее и здесь действуют определенные правила, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд. — Если мы знаем, что владельцы автомобилей уже пару лет как забросили свою машину в состоянии, когда она уже не является по сути средством передвижения, — то нам, в Пыхья-Таллинне, все-таки надо знать, сколько еще жители района смогут терпеть такое нарушение”.

Старейшина района пояснил, что парковочные места в Пыхья-Таллинне необходимо использовать целесообразно, поскольку в районе большие проблемы с парковкой. В случае, если кто-то хочет годами держать свой непригодный к поездкам автомобиль на улице, то для этого следует найти парковочное место, расположенное не на общественной территории.

Старейшина района также призвал владельцев автомастерских к тому, чтобы они относились к общественной территории с уважением. За счет публичного пространства нельзя самовольно расширять территорию мастерской и парковать там ожидающие ремонта или предназначенные на запчасти автомобили. Работники МуПо проделали в этом году в районе большую работу, результатом которой стали 63 единицы вывезенного с улиц автохлама.

”Я обращаюсь ко всем жителям района, чтобы они информировали районную управу и Муниципальную полицию о проблемных машинах, чтобы мы еще до прихода лета смогли бы освободить в Пыхья-Таллинне дополнительные парковочные места”, — отметил Ярвелайд.

Исходя из трактовки правил благоустройства города Таллинна, автохламом считается автомобиль, в котором отсутствуют механические части, стекла или колеса, который своим видом нарушает эстетику, чистоту и благоустройство города.

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