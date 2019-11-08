Управа Пыхья-Таллинна приглашает в "Правовую аптеку"
Последняя в этом году Правовая аптека состоится 21 ноября с 10 до 14 часов в Пыхья-Таллинне, в атриуме торгового центра ”Строоми” (II этаж).
Последняя в этом году Правовая аптека состоится 21 ноября с 10 до 14 часов в Пыхья-Таллинне, в атриуме торгового центра ”Строоми” (II этаж).
Бесплатные юридические консультации на русском и эстонском пройдут в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не требуется.
”Интерес к Правовой аптеке очень велик, ведь многие люди не могут себе позволить платную юридическую помощь. Мы ожидаем, что и на этот раз за бесплатной консультацией обратятся сотни людей. Следовательно, подобная услуга очень нужна и ее следует продолжать оказывать людям”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Консультировать всех желающих будут высококвалифицированные нотариусы, судебные исполнители, адвокаты и эксперты по вопросам права. На вопросы, относящиеся к компетенции муниципальных властей ответят сотрудники районной управы Пыхья-Таллинна. Юридическая помощь будет оказываться по вопросам семейного права, наследственного права, вещного права, обязательственного права, актов местных самоуправлений, решений квартирных товариществ и споров с ними, прав потребителя, договорного права, исполнительного и банкротного производства.
Добраться до центра ”Строоми” (ул. Туулемаа, 20) можно на автобусах № 3, 40 и 48, остановки "Пельгуранна" и "Рандла".
”Правовая аптека” организована Союзом юристов Эстонии и городом Таллинном. Дополнительная информация на странице www.juristideliit.ee.
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