Управа Пыхья-Таллинна открыла в Копли парк экстремальных видов спорта

Традиционного открытия с участием зрителей в этот раз не было, но поскольку речь идет о значимом для любителей экстремального спорта событии, было решено все-таки открыть площадку празднично и с привлечением юных спортсменов-экстремалов, которые записывали событие на видео и демонстрировали свои навыки и трюки в новом парке.

Парк разработан в сотрудничестве с молодыми спортсменами-экстремалами, начиная от эскизов и заканчивая готовыми объектами, он значительно крупнее и технологичнее предыдущего. Вдобавок к парку экстремального спорта тут есть разные зоны для разогрева и ОФП, а в зонах с тремя уровнями сложности могут попробовать силы как начинающие, так и опытные спортсмены.

Похожие площадки появятся в ближайшие годы неподалеку, например, в реконструируемом парке Касе, а также во дворе дома нового поколения на улице Кари.

Впервые уличную площадку для занятий экстремальным спортом установили в Копли больше десяти лет назад. Она состояла из девяти аттракционов и все это время была в активном использовании. В 2016 году она стала непригодной для ремонта и была снесена.