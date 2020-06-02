Управа Пыхья-Таллинна открыла в Копли парк экстремальных видов спорта

1 июня, в День защиты детей, управа Пыхья-Таллинна совместно с Департаментом по делам молодежи и спорта официально открыли новый парк экстремального спорта в Копли, который располагается по адресу ул. Копли, 98.
Традиционного открытия с участием зрителей в этот раз не было, но поскольку речь идет о значимом для любителей экстремального спорта событии, было решено все-таки открыть площадку празднично и с привлечением юных спортсменов-экстремалов, которые записывали событие на видео и демонстрировали свои навыки и трюки в новом парке.
Парк разработан в сотрудничестве с молодыми спортсменами-экстремалами, начиная от эскизов и заканчивая готовыми объектами, он значительно крупнее и технологичнее предыдущего. Вдобавок к парку экстремального спорта тут есть разные зоны для разогрева и ОФП, а в зонах с тремя уровнями сложности могут попробовать силы как начинающие, так и опытные спортсмены.
Похожие площадки появятся в ближайшие годы неподалеку, например, в реконструируемом парке Касе, а также во дворе дома нового поколения на улице Кари.
Впервые уличную площадку для занятий экстремальным спортом установили в Копли больше десяти лет назад. Она состояла из девяти аттракционов и все это время была в активном использовании. В 2016 году она стала непригодной для ремонта и была снесена.
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Непонятно, выйдешь ты оттуда или нет: омич о лечении от COVID-19
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила