Управа Пыхья-Таллинна начинает вести прием горожан на свежем воздухе

”Из-за режима чрезвычайной ситуации в управе Пыхья-Таллинна не велся обычный прием граждан, — отметил старейшина района Пеэтер Ярвелайд. — Должен сказать, что это, безусловно, то, чего лично мне не хватает; кроме того, многие местные жители хотят поделиться с нами своими проблемами и радостями. Поэтому я решил посетить разные места района и лично прийти к людям. Благодаря полученной на таких встречах от местных жителей обратной связи можно будет строить планы на осень”.

Старейшина также добавил, что, разумеется, будут соблюдаться все требования, установленные правительством.

Расписание:

3 июня, 16-18.00, остановка Kari на ул. Мадала

4 июня, 16-18.00, угол улиц Паавли и Копли

10 июня, 16-18.00, парковка прибрежного парка Штромки

11 июня, 16-18.00, перед зданием рынка Балтийского вокзала, со стороны здания вокзала

15 июня, 16-18.00, угол улиц Ситси и Копли неподалеку от ”Рими”

18 июня, 16-18.00, угол улиц Пельгуранна и Копли, перед магазином ”Максима”