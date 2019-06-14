Управа Пирита обещает держать ”тусовочный порно-особняк” под надзором

”В районную управу обратились местные жители, обеспокоенные происходящим в особняке. Люди подозревают, что речь идет как о торговле людьми, замаскированном борделе, так и о возможности использования труда несовершеннолетних в качестве эротических моделей”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Различные официальные органы неоднократно проверяли данный дом. ”На месте побывала полиция, работники которой побеседовали с проживающими в особняке моделями. Сейчас все находящиеся в здании люди являются совершеннолетними”, — добавил Лийнат.

”Несмотря на то, что мы не считаем этичным происходящее в особняке, все находится в рамках закона. Мы будем приглядывать за тем, что происходит в этом доме”, — говорится в соообщении управы Пирита.