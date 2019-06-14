Управа Пирита обещает держать ”тусовочный порно-особняк” под надзором

В районе Пирита-Козе находится так называемый ”тусовочный особняк”, где проживают несколько десятков иностранных моделей, которые перед десятками камер сутками напролет развлекают зрителей. Местные жители недовольны сложившейся ситуацией.
”В районную управу обратились местные жители, обеспокоенные происходящим в особняке. Люди подозревают, что речь идет как о торговле людьми, замаскированном борделе, так и о возможности использования труда несовершеннолетних в качестве эротических моделей”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Различные официальные органы неоднократно проверяли данный дом. ”На месте побывала полиция, работники которой побеседовали с проживающими в особняке моделями. Сейчас все находящиеся в здании люди являются совершеннолетними”, — добавил Лийнат.
”Несмотря на то, что мы не считаем этичным происходящее в особняке, все находится в рамках закона. Мы будем приглядывать за тем, что происходит в этом доме”, — говорится в соообщении управы Пирита.
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