Управа обещает: движение между Виймси и центром Таллинна станет более плавным
Вечером 13 июня в 21 час в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Пирита теэ изменится организация дорожного движения, сообщает управа Пирита.
Вечером 13 июня в 21 час в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Пирита теэ изменится организация дорожного движения, сообщает управа Пирита.
”Если сейчас возле Русалки для движения открыты 1+1 полосы, то с вечера четверга будут открыты 2+2 полосы, то есть две полосы в направлении города и две — в направлении Пирита. Для водителей это отличная новость, поскольку поток станет более плавным и уменьшится количество пробок”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Однако частично 1+1 полосы сохранятся. ”Из Пирита в направлении города правая сторона будет свободной, то есть движение не будет регулироваться светофорами, за исключением одного светофора перед посольством Китая. На Нарвском шоссе со стороны Певческого поля будет обеспечено движение с 1+1 полосами”, — добавил Лийнат.
По словам районной управы, участники дорожного движения должны учитывать, что по направлению из Пирита невозможно повернуть налево на Нарвское шоссе, а с Нарвского шоссе — направо в направлении Пирита. Новая организация дорожного движения будет действовать до середины августа.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Умер Валерий Серебряков
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео