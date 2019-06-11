Управа обещает: движение между Виймси и центром Таллинна станет более плавным

”Если сейчас возле Русалки для движения открыты 1+1 полосы, то с вечера четверга будут открыты 2+2 полосы, то есть две полосы в направлении города и две — в направлении Пирита. Для водителей это отличная новость, поскольку поток станет более плавным и уменьшится количество пробок”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Однако частично 1+1 полосы сохранятся. ”Из Пирита в направлении города правая сторона будет свободной, то есть движение не будет регулироваться светофорами, за исключением одного светофора перед посольством Китая. На Нарвском шоссе со стороны Певческого поля будет обеспечено движение с 1+1 полосами”, — добавил Лийнат.

По словам районной управы, участники дорожного движения должны учитывать, что по направлению из Пирита невозможно повернуть налево на Нарвское шоссе, а с Нарвского шоссе — направо в направлении Пирита. Новая организация дорожного движения будет действовать до середины августа.