Управа Мустамяэ приглашает на вечер-беседу с доктором Аркадием Поповым

”Управа Мустамяэ открывает цикл встреч-бесед с интересными людьми на русском языке. Вокруг нас так много ярких личностей, и мы рады предложить увлекательные встречи и для русскоязычного населения. Наш первый гость — доктор Аркадий Попов, врач скорой помощи с опытом работы более 25 лет, педагог, заведующий отделением медицины катастроф, главный медик страны во время чрезвычайного положения.

Ведущим нового проекта управы Мустамяэ станет известный журналист и мастер интервью Александр Цукерман. По случаю запуска нового проекта гостей первой встречи ждут сюрпризы!” — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Аркадий Попов заявлял в средствах массовой информации, что к Рождеству новая вспышка коронавируса, вероятно, уже будет позади, и жизнь потихоньку снова войдет в свое русло. По-прежнему ли придерживается главный доктор страны этой позиции, мы сможем узнать и попутно задать другие насущные вопросы прямо на месте.

Билеты на вечер-беседу стоимостью 3 евро в продажу в кассы Piletilevi, а также за час до мероприятия в кассе ”Кая”. ”. Вся прибыль от продажи билетов пойдет в Фонд детской больницы.

Приходите приятно провести день в интересной компании!