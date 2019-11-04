Управа Мустамяэ: деньги школ и детсадов должны служить предоставлению образования

”Денежные средства образовательного учреждения пусть служат, прежде всего, предоставлению образования, — считает старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — их не следует тратить на приобретение граблей и метел и вывоза мешков с листьями. Последнее, как известно, довольно дорогое удовольствие, и размер денежного эквивалента составляет 10–20 000 евро. Районная управа Мустамяэ приходит здесь своим школам и детским садам на помощь”.

Письмо, отправленное управой в школы и детские сады Мустамяэ, содержит помимо прочего следующее: ”Мы вместе с вами успешно провели весенние толоки по благоустройству района, большое спасибо всем за это, и я уверен, что совместными советами и силами мы справимся также своевременно с осенними работами. При необходимости мы можем вам помочь инвентарем, сообщите нам о своих потребностях. Естественно, районная управа Мустамяэ возьмет на себя вывоз осенних листьев — вывоз мешков с осенними листьями стоит дорого, мы не позволим своим школам и детским садам нести эту обязанность. Я разделяю мнение, что денежные средства образовательного учреждения должны служить предоставлению детям образования и районная управа обязана советом и силой поддержать свои школы и детские сады”.

Eesti Keskkonnateenused AS выполняет в Мустамяэ осенние работы по районам согласно следующему плану:

• 44-я неделя: I, II, III кварталы и квартал Сяэсе;

• 45-я неделя: район Вильде и Лепистику (V и IX кварталы);

• 46-я неделя: районы Сийли и Утиного пруда, VIII квартал;

• 47-я неделя: IV и VII кварталы;

• 48-я неделя: парк Мянни;