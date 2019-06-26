Управа: молодежь из года в год продолжает рисковать жизнью на мосту Пирита

Практически в конце каждого жаркого дня на мосту Пирита можно увидеть молодежь, испытывающих на прочность свою смелость и прыгающих с моста в освежающую реку. ”Управа района и Таллиннская муниципальная полиция уже годами пытается справиться с такими безрассудными поступками. Не помогают ни запрещающие таблички, ни личные запреты и беседы, ни полученные травмы”, — говорит старейшина Пирита Тынис Лийнат.

По заверениям районной управы, дно реки Пирита представляет большую опасность. ”Под мостом глубина реки неравномерная, течением туда приносит ветки и прочий мусор, которого с моста не видно. Кроме того, под мостом постоянно проплывают лодки, и прыгающие с моста люди опасны и для них”, — добавил Лийнат. ”Из года в год мы слышим о несчастных случаях, когда кто-то прыгает в воду в непредназначенном для этого месте и рискует своей безопасностью. Призываю всех, кто заметит желающих прыгать в воду с моста, образумить молодежь и по возможности пересечь их поведение. Прошу также родителей побеседовать со своими членами семьи и объяснить, насколько опасны подобные действия”.