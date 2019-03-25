25.03.2019, 19:45

Управа Ласнамяэ: ждем подарки для животных из приютов до 29 марта!


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Управа Ласнамяэ: ждем подарки для животных из приютов до 29 марта!
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

Молодёжный совет и управа Ласнамяэ проводят большую кампанию по сбору необходимых вещей для животных в приютах Таллинна. Приносить корма и предметы по уходу за бездомными животными можно до пятницы, 29 марта, сообщает управа.

В течение всей этой недели до 29 марта все жители района могут принести корм и прочие необходимые животным вещи в организованный пункт сбора пожертвований в управе Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54.

В рамках мартовской кампании собираются сухие корма для котов и собак фирмы Royal Canin и Hill’s, кошачьи консервы, 3-5-метровые брезентовые поводки для собак, бумажные полотенца, натуральные прессованные гранулы из опилок для кошачьих лотков, полотенца, простыни и флисовые покрывала, принадлежности и средства для уборки, а также игрушки для четвероногих друзей.

Подробнее о благотворительной акции можно узнать на странице молодёжного совета Ласнамяэ в Фэйсбуке.

Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски благодарит людей, которые являются прекрасным примером отзывчивости для своего окружения. ”Это уже не первая подобная кампания ребят из молодёжного совета Ласнамяэ. В декабре прошлого года благодаря отзывчивым жителям школьники собрали много необходимых вещей по уходу за животными и помогли таллиннскому муниципальному приюту на Пальяссааре”, — сказала Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ.

В начале апреля молодёжный совет Ласнамяэ посетит три столичные недоходные организации по уходу за бездомными животными — Kasside Turvakodu, Kassiabi и Loomade Hoiupaik — и передаст собранные пожертвования.

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