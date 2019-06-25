Управа Ласнамяэ продолжает сотрудничество с Московским районом Петербурга
Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн принял участие в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию Московского района Санкт-Петербурга.
Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн принял участие в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию Московского района Санкт-Петербурга.
”У Ласнамяэ много общего с Московским районом. Это и разнообразное по составу население и исторически сложившийся профиль района, подразумевающий наличие больших промышленных предприятий и крупномасштабную жилищную застройку. Во многом схожи и стоящие перед нами вызовы и проблемы. Поэтому я намерен продолжить налаженное с Московским районом сотрудничество и найти новые возможности для взаимного обмена удачными наработками”, ‒ сказал Вяэн.
Начало сотрудничеству с Московским районом было положено в 2016 году. За прошедшие три года представители управы и образовательных учреждений Ласнамяэ ознакомились и поделились наработками с образовательными, социальными и молодежными учреждениями Московского района.
При поддержке управы танцевальный коллектив ”Солнышко” Ласнамяэской русской гимназии принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге международном хореографическом конкурсе ”Эталон”, откуда ребята вернулись с несколькими наградами, а руководитель ансамбля Инна Степанова ‒ с медалью Терпсихоры ”За сохранение музыкальной культуры”.
”За сто лет мы прошли путь от рабочих окраин до центра научно-исследовательской деятельности. На районном уровне у нас много вызовов и проектов в сфере городского хозяйства и планирования и в этой части мы всегда восхищались достижениями столицы Эстонии”, ‒ заключил глава администрации Московского района Владимир Ушаков.
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