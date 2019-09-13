Управа Ласнамяэ приглашает инициативных и целеустремленных ребят в молодежный совет

”Сегодня мы принимаем решения, которые касаются нынешнего поколения молодых людей и их будущего. Мы стараемся привлечь молодежь к нашей деятельности и не оставляем их в стороне от процесса принятия решений, — пояснил Андрес Вяэн, старейшина района Ласнамяэ. — Молодежный совет дает молодым людям возможность анализировать происходящее в обществе и побуждает их больше участвовать в общественной жизни и дискуссиях”.
В первом созыве молодежного совета интересы ласнамяэской молодежи представляли 18 инициативных и целеустремленных молодых ребят. ”Жизнь совета была очень активной, творческой и полна идей, большая часть из которых была воплощена в жизнь. Мы надеемся продолжить наше тесное и открытое сотрудничество с молодежным советом и в этом учебном году”, — выразил надежду Вяэн.
Первый созыв молодежного совета Ласнамяэ участвовал во многих культурных и спортивных мероприятиях, организовал несколько благотворительных акций, провел первую встречу ученических представительств Ласнамяэ, а также посетили молодежные организации в Нарве и Нарва-Йыэсуу.
Чтобы подать заявку на членство во второй созыв молодежного совета Ласнамяэ, необходимо заполнить заявку до 21 сентября, которую можно найти ЗДЕСЬ.
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