Управа Ласнамяэ переносит запланированный на пятницу киносеанс
В связи с опасностью распространения вирусов гриппа и COVID-19 управа района Ласнамяэ решила перенести сеанс киноклуба, запланированный на пятницу, 13 марта.
В связи с опасностью распространения вирусов гриппа и COVID-19 управа района Ласнамяэ решила перенести сеанс киноклуба, запланированный на пятницу, 13 марта.
„Перенос кинопоказа преследует собой цель сократить контакты между людьми и тем самым избежать возможности заражения входящих в группы риска людей, а именно детей, пожилых и хронических больных”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.
О новой дате киносеанса управа сообщит отдельно.
В качестве меры профилактики распространения вируса нежелательно присутствие гражданских лиц на церемонии принятия воинской присяги в парке Юрьевой ночи в пятницу, 13 марта.
Управа следует рекомендациям правительства приостановить в ближайшее время проведение рассчитанных на 100 и более участников мероприятий, которые могут способствовать распространению вируса.
Организаторам частных мероприятий управа советует основательно взвесить необходимость их проведения, принять меры для снижения рисков и по возможности — перенести мероприятия на более поздний срок.
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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