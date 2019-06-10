Управа Кристийне выполнила одно из пожеланий местных жителей

Всего в районе насчитывается двенадцать столов. Один из новых столов расположен на территории гимназии Лиллекюла, другой - в зелёной зоне Котка 14а, а третий - в зелёной зоне Ваарика 15а.

«В прошлом году мы проводили опрос среди местных жителей, где они хотят видеть уличные столы для настольного тенниса. Всё было выполнено, теперь и в этом году мы начали устанавливать новые столы», - объяснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

«Настольный теннис - это эмоциональная игра, которая развивает скорость, реакцию, координацию и внимание. Настольный теннис подходит как для спортсменов, так и для любителей. На сегодняшний день в нашем районе аж 12 столов для настольного тенниса. Приятного времяпрепровождения!» - добавил старейшина.