Управа Кристийне выполнила одно из пожеланий местных жителей
Район Кристийне получил дополнительно три стола для настольного тенниса, места для которых выбрали местные жители сами.
Район Кристийне получил дополнительно три стола для настольного тенниса, места для которых выбрали местные жители сами.
Всего в районе насчитывается двенадцать столов. Один из новых столов расположен на территории гимназии Лиллекюла, другой - в зелёной зоне Котка 14а, а третий - в зелёной зоне Ваарика 15а.
«В прошлом году мы проводили опрос среди местных жителей, где они хотят видеть уличные столы для настольного тенниса. Всё было выполнено, теперь и в этом году мы начали устанавливать новые столы», - объяснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
«Настольный теннис - это эмоциональная игра, которая развивает скорость, реакцию, координацию и внимание. Настольный теннис подходит как для спортсменов, так и для любителей. На сегодняшний день в нашем районе аж 12 столов для настольного тенниса. Приятного времяпрепровождения!» - добавил старейшина.
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