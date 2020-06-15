Управа Кристийне проведет онлайн-инфочас: ждут вопросы от квартирных товариществ

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, связанные с отходным хозяйством темы вызывают у квартирных товариществ и частных лиц много вопросов.

”У нас в районе к тому же в эту субботу, 20-го июня, пройдет рейд по сбору опасных отходов, и сейчас самое время напомнить всем о правилах обращения с отходами. В то же время эти темы всегда актуальны, постоянно возникают вопросы и моменты, требующие разъяснения. Мы уже во второй раз проводим инфочас в онлайн-формате, так как получили немало позитивных отзывов относительно общения в социальных сетях и видим, что такой формат получения нужной информации с экрана своего домашнего компьютера удобен для жителей района. Свои вопросы можно как заранее прислать на э-адрес нашего специалиста, так и написать их во время прямого эфира в комментариях под публикацией на странице Управы в фейсбуке”, — пояснил Рийбе.

Встречаемся в интернете в среду, 17-го июня, с 16:00 до 17:00 часов на странице Управы Кристийне в фейсбуке: www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus/

Темы обсуждения:

• Какие отходы являются опасными, как хранить их дома, кому сдавать? Когда состоится рейд по сбору опасных отходов в Кристийне?

• Как правильно сортировать и избавляться от бытовых отходов?

• Каковы требования и ограничения для изготовления компоста в городских условиях?

Для ответов на вопросы управа пригласила на инфочас ведущего специалиста отдела отходного хозяйства Департамента предпринимательства Таллинна Александра Тараскина. Модератором инфочаса выступит старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Вопросы просят заранее присылать на адрес э-почты: Marju.Korts@tallinnlv.ee.