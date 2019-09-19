Управа Кристийне приглашает подружиться с электрическим самокатом!

Целью месяца экологически чистого движения является повышение осведомленности общественности об окружающей среде и дорожном движении, а также пропаганда экологически безопасных средств передвижения.

В течении сентября по всему городу будет организовано множество мероприятий для поддержки этой цели. Таким образом, в поле зрения нашего района Кристийне попали крайне популярные электрические самокаты», - пояснил Янус Рийбе, старейшина районной управы Кристийне. «Этим событием мы хотим призвать людей использовать экологически чистые средства передвижения, а также предотвратить несчастные случаи, которые могут произойти, если не будут соблюдаться правила безопасности».

На этом мероприятии специалисты Bolt поделятся разъяснениями о том, где и как ездить на самокате, чтобы это было безопасно как для водителя, так и для других участников движения. Желающие могут совершить пробную поездку.

«За первые три месяца наши самокаты стали очень популярны в Таллинне. Большинство вопросов задают именно о безопасности - где именно им можно управлять, нужно ли надевать шлем и как необходимо пересекать с самокатом дорогу. На все эти вопросы мы ответим в День безопасности», - сказал Томас Таммус, менеджер по работе с самокатами Bolt Eesti.