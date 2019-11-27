Управа Кристийне приглашает поддержать новую красивую традицию

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, это замечательное и светлое мероприятие становится новой красивой традицией района. ”Рождественские украшения уже развешаны по нашему району, и вместе с масштабной световой иллюминацией торгового центра Kristiine Keskus эти тысячи огней создают предпраздничное настроение, дарят свет и тепло, освещают тротуары. Красота зимней подсветки является неотъемлемой частью образа Таллинна. Церемонией зажжения праздничных огней мы хотим символически отметить начало подготовки к Рождеству”, — отметил Рийбе.

”Будучи одним из самых любимых торговых центров в городе, нам очень приятно радовать людей красотой и позитивными эмоциями. Наше праздничное световое оформление отлично сочетается с городской иллюминацией”, — сказала руководитель ТЦ Kristiine Keskus Линда Эйхлер. ”В сотрудничестве с управой части города мы провели много различных мероприятий и высоко ценим инициативу руководства района в развитии и улучшении жизни горожан. Надеемся, что это трогательное событие станет традицией”.

Управа Кристийне приглашает стать участникам праздничной церемонии!