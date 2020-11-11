Управа Кесклинна приглашает молодежь стать рабочей тенью
Управа района Кесклинн предлагает молодым людям возможность узнать больше о работе местного самоуправления, став виртуальной рабочей тенью чиновника.
Управа района Кесклинн предлагает молодым людям возможность узнать больше о работе местного самоуправления, став виртуальной рабочей тенью чиновника.
”Мой опыт показывает, что современные молодые люди все больше интересуются мировой и эстонской политикой, а также готовы активно участвовать в общественных инициативах и становиться добровольцами. Мы хотим со своей стороны пробудить интерес молодых людей к работе в государственном секторе и ответить на все интересующие их вопросы”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В Дне тени могут принять участие ученики 7-12 классов школ района Кесклинн. Можно стать рабочей тенью старейшины и заместителя старейшины (у каждого до пяти рабочих теней), специалиста отдела культуры, специалиста по спорту и здоровью и руководителя проекта, направленного на адаптацию новых мигрантов (у каждого по одной тени).
Молодые люди смогут провести с чиновниками 45-минутную виртуальную беседу, чтобы узнать о целях и задачах управы, а также о возможности устроиться на работу чиновником. Беседы пройдут с 16 по 20 ноября. Чтобы встреча была продуктивной, ученикам необходимо заранее подготовить вопросы. Зарегистрироваться в качестве тени можно на портале.
День рабочей тени Управы района Кесклинн проходит в рамках ежегодной недели рабочей тени, которую организует Junior Achievement Eesti.
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