Управа Кесклинн посадит десяток молодых дерьев, чтобы восполнить утрату рождественской ели

”В последние два года ели для Ратушной площади были из Таллинна. При выборе рождественской ели мы всегда взвешиваем, является ли спиливание дерева обоснованным или нет. Обычно мы имеем дело со слишком большими деревьями, которые выросли настолько, что местные жители уже сами подумывают о том, чтобы их спилить. Однако зелени ни в одном городе много не бывает и поэтому мы решили увеличить количество деревьев, посаженных в Таллинне. Каждый раз, когда мы будем забирать ель для Ратушной площади, мы будем сажать столько новых деревьев, сколько метров составляет длина елки. В этом году длина ели 15 метров и поэтому в следующем году мы посадим в районе 15 новых деревьев”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Уже второй год подряд Управа района Кесклинн находит главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне — в прошлом году ель была родом из Кристийне, в этом году ее доставили из Хааберсти. Несмотря на то, что ель искали в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели. Дерево весит больше двух тонн и достигает 15 метров в высоту. Ель росла посреди игровой площадки и поэтому жильцы готовы были отдать ее для Ратушной площади.