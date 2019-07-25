Управа и жители Хааберсти "спасли" ручей Ярвеотса

Обеспокоенные жители проинформировали в начале неделе управу Хааберсти о том, что естественное русло ручья Ярвеотса перекрыто и ручей перенаправлен на участок Aurora Nova. Представители управы отреагировали на сообщение и проверили ситуацию. Для выяснения деталей на место были также приглашены специалисты Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Сегодня прошла встреча, в которой приняли участие представители застройщика, чиновники и специалисты департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Строители признали свою ошибку и пообещали в ближайшее время восстановить русло ручья Ярвеотса на улице Астангу.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги поблагодарил активных жителей за обращение, благодаря которому была выявлена ошибка строителей и остановлено изменение русла ручья Ярвеотса. ”Подчеркиваю, жители и должны быть требовательными и внимательными, чтобы таких ситуаций случайно или же специально не происходило”, — произнёс старейшина. ”Ручей Ярвеотса –природный ручей, русло которого уже и так сильно меняли в течении последних десятилетий. Несмотря на это, нужно считаться с природоохранными ограничениями”, — продолжил он.