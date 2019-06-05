Управа Хааберсти запретила входить в воду на пляже озера Харку

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги на пляже установлены предупреждающие знаки и вывешен красный флаг. ”Сожалею, что чья-то беспечность и дурость испортила возможность окунуться в тёплый летний день и причинила людям повреждения. Управа ищет возможность достать осколки из воды”, — подчеркнул Ханимяги.

Он добавил, что не известно сколько осколков и где они точно находятся. В связи с этим разумнее запретить выход в воду. ”Активно ищем возможности для очистки береговой линии озера. Работа сложная, и это может занять какое-то время”, — сказал он. По его словам лучше перестраховаться, что сожалеть о последствиях.

”Желаю всем, кто получил повреждения скорейшего выздоровления и прошу жителей и гостей района с пониманием отнестись к запрету. Призываю всех жителей к ответственности и внимательности, стеклянной таре не место на пляжах и в воде. Нужно замечать нарушителей и призывать к порядку”, — закончил Ханимяги.