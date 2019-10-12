Управа Хааберсти впервые поможет с вывозом листьев

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в этом году в районе Хааберсти впервые предлагается возможность заказать услугу по вывозу опавших листьев по сниженному тарифу.

”Бесплатно листья и отходы озеленения можно сдать на станциях переработки отходов — до шести 100-литровых мешков в день на одного человека. Хотим помочь жителям, у которых отсутствует возможность самостоятельно вывезти собранные на своей территории опавшие листья”, — пояснил старейшина причину предлагаемой услуги.

Заказать вывоз листьев можно заполнив форму заказа на домашней странице управы, позвонив по телефону 6404898 или оформить заказ по электронной почте anna.tsap@tallinnlv.ee. Заказы принимаются до 30 ноября.

Управа просит упаковать собранные опавшие листья в черный или прозрачный мешок. Мешок необходимо тщательно завязать. Мешки необходимо выставить так, чтобы их было удобно забирать. Листья принимаются по цене 1,62 евро (включая налог с оборота) за один 150-литровый мешок весом до 15 кг, в мешке должны быть только опавшие листья.

Управа напоминает, что листья, ветки, растения и прочие природные отходы необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора, также напоминаем, что за вывоз листьев отвечает владелец недвижимости и бросать свои мешки с листьями на городской земле нельзя. Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы принимаются бесплатно таллиннскими станциями переработки отходов в количестве до шести столитровых мешков за один раз в день.

Более подробная информация на портале Таллинна.