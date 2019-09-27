Управа Хааберсти создаст на пляже Какумяэ небольшую концертную площадку

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги произнёс, что на сегодняшний день закончились подготовительные работы и в следующем году пройдут работы по созданию сцены и дополнительных посадочных мест. ”На месте будущей площадки вырублен кустарник и сделана насыпь. Место должно быть сухим и подходить под концертную площадку. Сейчас на будущей площадке завершено выравнивание поверхности и посажена трава. В будущем для мероприятий можно будет использовать электричество”, — сказал старейшина.

”Впереди постройка сцены и установка скамеек. Желаем, чтобы площадка в будущем активно использовалась для проведения досуга местными жителями и для проведения общественных мероприятий на открытом воздухе”, — продолжил Ханимяги. Он добавил, что хорошее местоположение и великолепный вид на море должны сделать площадку привлекательной не только для местных жителей, но и для гостей издалека.

Рядом с площадкой для проведения досуга управа запланировала площадку для пикника и это место тоже будет приведено в порядок.