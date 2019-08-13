Управа Хааберсти сообщила, где в ближайшие дни появятся новые ”лежачие полицейские”

Как сообщила управа части города, "лежачих полицейских" установят возле домов на улицах Мурели, 28; Ряйме, 15; Кесккюла, 20; Тискре, 12; и Ярвеотса 11/17.

По заказу управы Хааберсти "лежачие полицейские" появятся в основном на внутриквартальных улицах для того, чтобы повысить безопасность и ”успокоить” дорожное движение.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги ”лежачие полицейские” будут из асфальтобетона, материала более долговечного и обеспечивающего более плавное движение.

”Места для установки выбраны по предложению жителей. Например, на улице Ряйме это уже восьмой ”лежачий полицейский” подряд. Но местные жители и наблюдения полиции подтверждают, что именно в этом месте водители любят поддать газу. Установка подобных искусственных дорожных неровностей продолжится и в следующем году”, — сообщил старейшина.