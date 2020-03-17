Управа Хааберсти призывает детей делиться лайфхаками по развлечению дома

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги нахождение дома, в четырёх стенах может стать для молодых тяжёлым испытанием и вызвать скуку, но это необходимо для здоровья. ”Чтобы дети не только учились за компьютером, а потом там же играли, управа решила объявить конкурс, который призван помочь найти интересные способы развлечения дома, которыми молодые люди могут поделиться с другими”,- сказал Ханимяги.

Старейшина пояснил, что у молодежи разные знания и умения, есть разные способы себя развлечь и этим можно поделиться с другими. ”Если умеешь делать классный бумажный самолётик или фокус, или готов показать другим как вязать или создать свою настольную игру, то поделись этими знаниями с другими и научи сверстников. У молодёжи безграничная фантазия и надеюсь, что поступит много интересных и захватывающих идей”,- призвал старейшина делиться с другими как можно в одиночку или с семьёй развлекаться дома.

Для участия в конкурсе нужно спросить у родителя разрешение и сделать видео или описание с иллюстрациями. Загрузите видео в Youtube или на другой видеоресурс и пришлите ссылку на электронную почту pavel.kornev@tallinnlv.ee. Также можно прислать текст с иллюстрацией занятия.

Лучшие работы опубликуют в социальной сети на странице управы Хааберсти, каждую неделю среди всех приславших свои способы для различения дома будут разыграны сувениры от управы. Сувениры будут переданы после того, как учебные заведения вновь будут открыты. В конкурсе могут принять участие все ребята из детских садов и школ Таллинна.